"سينوفارم وأسترازينيكا".. لقاحات كورونا على أبواب مصر

تستهدف الدولة المصرية، استقبال ملايين الجرعات من لقاحات كورونا، خلال الشهر الجاري، لتغطية أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاحات كورونا على أعتاب مصر .



جرعات اللقاح المستهدف وصولها:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم تلقي أكثر من 2.2 مليون جرعة خلال الأسبوع الماضي، كما من المستهدف خلال الشهر القادم أن يصبح لدينا أكثر من 5 أو 6 ملايين جرعة أخرى، لافتًا إلى أن هذا سيتيح لنا منح اللقاح لأكبر عدد من المواطنين في أسرع وقت.



لقاح أسترازينيكا:

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "نتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال كوفاكس خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وبذلك يصل إجمالى المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة.



لقاح سينوفارم:

ومن المنتظر، وصول 500 ألف جرعة من لقاح "ساينوفارم" الصيني خلال الايام القليلة القادمة ليصبح إجمالي ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة.



وكانت وزيرة الصحة، أعلنت في وقت سابق، عن انتظار مصر المادة الخام لإنتاج لقاح سينوفاك، والتي تُقدر بنحو 2 مليون جرعة كخطوة أولى في إنتاج اللقاحات.



وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع اللقاح وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع، حسب وزارة الصحة.



وأكدت الوزيرة، أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.



وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.