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ماذا قالت "الصحة العالمية" عن فعالية اللقاحات ضد تحورات كورونا؟

الخميس 20/مايو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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حالة من الخوف الشديد تنتاب العالم، جراء تفشي تحورات فيروس كورونا المستجد، لكن الصحة العالمية، أعلنت أن اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل تحورات الفيروس.

يرصد "الفجر"، تعليق منظمة الصحة العالمية عن فعالية اللقاحات ضد تحورات كورونا.

اللقاحات فعالة ضد تحورات الفيروس:
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا المستجد.

اللقاحات تحمي من السلالة المتحورة:
كما أوضح الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن لقاحات كورونا فعالة ضد التحورات الجديدة لفيروس كورونا في الهند.

وأشار استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الإجراءات الوقائية والعلاجية واللقاحات تحمينا من هذه التحورات الجديدة لفيروس كورونا، حيث إن اللقاح فعال ضد التحور الجديد للفيروس في الهند، فالتحور الجديد ليست أشد من السلامة الأصلية، فسرعة الانتشار فقط ما يميز هذا التحور.

وأعلن معهد جماليا الروسي، الذي طور لقاح سبوتنيك، أن اللقاح فعال أيضا ضد سلالة فيروس كورونا المنتشرة في الهند.

وأكدت وزارة الصحة، استمرار عمليات التسجيل علي موقع حجز لقاح كورونا على مدار الــ 24 ساعة، موضحةً أنه يتم تحويل المسجلين على الموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا إلى 400 مركز للحصول على اللقاح بالمجان.

وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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