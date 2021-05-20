عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا





وكان قد تعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت فى نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى.





وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".





أعلن المؤلف احمد الايباري، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وفاة النجم سمير غانم ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل الدفنة والجنازة خلال الساعات المقبلة.