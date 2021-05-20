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محمد صلاح: فاروق جعفر "خرب" الزمالك

الخميس 20/مايو/2021 - 05:30 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
الفجر الرياضي
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وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق العديد من الانتقادات إلى فاروق جعفر المستشار الفني للنادي مشيراً إلى أنه لم يضف أي شيء منذ قدومه إلى الفريق وتوليه هذا المنصب . 

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  فاروق جعفر '' خرب '' نادي الزمالك ، ولا يعمل لصالح النادي ، فقد شغِل أكثر من منصب داخل النادي سواءً في المجلس الأسبق برئاسة مرتضى منصور ، أو اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز . 

واختتم صلاح : أطالب فاروق جعفر بالابتعاد عن نادي الزمالك ، ومنح الفرصة للعديد من رموز النادي الذين يستحقون التواجد ، مثل علي خليل وغيرهم .

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