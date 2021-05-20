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ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بإطلالة صيفية مثيرة

الخميس 20/مايو/2021 - 05:27 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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ياسمين صبري .. اعتاد نجوم المجتمع والفنانين ولاعبي كرة القدم مشاركة يومياتهم الخاصة وتفاصيل حياتهم الشخصية، على حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري

أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل المختلفة، في الآونة الأخيرة وذلك بعد اعتيادها مشاركة جمهورها إطلالاتها الكثيرة، عقب زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

ياسمين صبري مطلوبة

وتصدرت ياسمين صبري اليوم الخميس الموافق 20 مايو 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عهقب مشاركة المتابعين لها بصورة صيفية من فوق أحد اليخوت.

إطلالة ياسمين صبري

وشاركت النجمة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال أبوهشيمة الجمهور صورة جديدة لها على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ملابس ياسمين صبري

وأطلت ياسمين صبرى على جمهورها في الصور بإطلالة أنيقة وهي تقف فوق يخت، وترتدي فستاناً أبيض اللون، صيفي مكشوف من فوق الركبة، معلقةً:"Forever grateful ممتنة للأبد".

ردود الأفعال حول صورة ياسمين صبري

ولاقت صورة ياسمين صبري الجديدة التي نشرتها عبر "إنستجرام" إعجاب الكثير من محبي ومتابعي الفنانة، التي يشبهها البعض بجورجينيا رودريجز صديقة نجم الكرة العالمية رونالدو.

آخر أعمال ياسمين صبري

وشاركت النجمة ياسمين صبري في مسلسل "فرصة تانية" والذي قدمته خلال الموسم الرمضاني 2020، لتقرر إيقاف العمل والاستراحة، حيث لم تشارك في أية أعمال خلال رمضان 2021.

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