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إعلان الفائزين بمسابقة حروب الجيل الرابع بتعليم القليوبية

الخميس 20/مايو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من تحديد أسماء الفائزين في مسابقة حروب الجيل الرابع التي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق، وجاري التصفية النهائية للمشاركين.

ومن المقرر أن يكرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية الفائزين بالمسابقة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وكانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي برئاسة أشرف محمود قد أطلقت مسابقة حروب الجيل الرابع "حرب العقل والنفس" لمعلمي وطلاب المرحلة الثانوية في جميع مدارس محافظة القليوبية.

وقال أشرف محمود مدير الموهوبين بتعليم القليوبية إن المسابقة عبارة عن بحث ورقي أو عروض تقديمية «بور بوينت» على ألاتقل صفحات البحث عن ثمانى صفحات ولا تزيد عن اثنى عشر صفحة ويجب ان يكون البحث واضح، ومسموح أن يكون البحث بخط اليد او كمبيوتر مدعوم بالصور
ويتم الاشتراك بعروض تقدمية بوربوينت بشرائح واضحة مدعومة بالصور والفيديوهات على اسطوانة CD.

أوضح محمود، أن المسابقة انطلقت في الأول من إبريل من المقرر تكريم العشر الأوائل من المعلمين والعشر الأوائل للطلاب، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم يوم الخميس المقبل بحضور وكيل وزارة التعليم مشيرا أن المسابقة تساهم في التعريف بحروب الجيل الرابع ودورها في نشر الأكاذيب والأفكار المغلوطة التي تؤثر على العقل والفكر وتدمر الأجيال والأوطان.

وقال الدكتور ياسر وكيل إن الهدف من المسابقة أن يعرف الطلاب والمعلمين ان مايحاك لمصر من إشاعات ومؤمرات لا حدود لها لتنمية روح خدمة الوطن والعملية التعليمية في إطار اهتمام المديرية بالموهوبين باعتبارهم مستقبل مصر.

يذكر أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي في القليوبية دشنت العديد من المبادارت والمسابقات منها مبادرة «كلنا نحب الجيش المصري، الشرطة المصرية فى القلب»، إلى جانب مبادرة لتدريب طلاب الصف الثالث الإعدادي الملتحقين بالصف الأول الثانوي على التابلت والعديد من المسابقات والرحلات المجانية.

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