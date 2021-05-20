Advertisements

تطورات جديدة في قضية وفاة مارادونا

الخميس 20/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
يخضع سبعة أشخاص للتحقيق في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث يواجهون اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.

ويواجه الطاقم الطبي الذي كان يشرف على الحالة الصحية لمارادونا، ومن بينهم جراح الأعصاب الطبيب الخاص لمارادونا ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أوغوستينا كوساتشوف والأخصائي النفسي كارلوس دياز، السجن ما بين ثمانية إلى 25 عاماً في حال الإدانة.

وقال مصدر من مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو الذي يقود التحقيق، الأربعاء، إنّ لائحة الاتهام تستند إلى النتائج التي توصل إليها مجلس خبراء في وفاة مارادونا بنوبة قلبية العام الماضي.

وخلص تقرير اللجنة الذي نُشر في الأول من أيار/مايو الحالي إلى أنّ مارادونا لم يتلقَ الرعاية الطبية الكافية و"تُرك لمصيره" من قبل فريقه المعالج قبيل وفاته، ما أدى إلى "علاج غير ملائم" أسهم في موته البطيء.

وأشار التقرير المؤلف من 70 صفحة، إلى أنّ اللجنة الطبية المكلّفة بالتحقيق بناء على طلب القضاء حيال الساعات الأخيرة للنجم الأرجنتيني، حدّدت أنّ مارادونا "بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل" قبل وفاته، وتحمل "فترة من العذاب الطويل"، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ إثر جلطة دموية.

وقال المصدر لفرانس برس الأربعاء إنّه "بعد مظالم عدة، اكتملت القضية".

وبالتالي، فإن المتهمين ممنوعون من مغادرة البلاد، ويجب أن يمثلوا أمام التحقيق بين 31 أيار/مايو و14 حزيران/يونيو.
وكانت ابنتان من بنات مارادونا الخمس، جيانينا (31 عاماً) وجانا (24 عاماً)، قد بدأتا الدعوى القضائية.

وحصل الادعاء على سلسلة من الرسائل الصوتية التي تظهر أنّ الفريق الطبي كان على علم بأن مارادونا كان يستخدم الكحول والأدوية النفسية والماريجوانا في الأشهر الأخيرة من حياته.

ومن بين استنتاجات التقرير، قال المجلس الطبي إنّ "علامات الخطر على الحياة" التي أظهرها نجم نابولي وبرشلونة السابق تمّ تجاهلها، وأنّ رعايته في أسابيعه الأخيرة "شابتها نواقص ومخالفات".

وتأتي هذه الاتهامات إلى جانب قضية أخرى، تتعلق بميراث مارادونا المتنازع عليه، وتشمل أبناءه الخمسة وإخوته ومحاميه السابق ماتياس مورلا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مارادونا مارادونا برشلونة

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ أقل من نصف ساعة

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل أوباما

منذ أقل من ساعتين

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير سد النهضة على مصر هذا العام

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

طلب مفاجئ من محامي مارادونا بعد وفاته

تزوير في السجل الطبي لمارادونا

تطورات جديدة في وفاة مارادونا

طبيب مارادونا السابق يفجر مفاجأة بشأن وفاته

فتح التحقيق مع الطبيبة النفسية لمارادونا

فتح تحقيق جديد في وفاة مارادونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:23 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

05:29 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

04:14 م

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

03:59 م

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله