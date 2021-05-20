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بدء توافد نجوم الاسكواش بوصول الأمريكية اماندا صبحي للمشاركة في بطولة الجونة الدولية

الخميس 20/مايو/2021 - 05:36 م
اماندا صبحي
اماندا صبحي
الفجر الرياضي
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بدأ توافد اللاعبين واللاعبات المشاركين في النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021 للرجال والسيدات، والتي تقام تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية  العامة للتنشيط السياحي. 

ووصلت اليوم اللاعبة الأمريكية اماندا صبحي، للمشاركة في أول أيام فعاليات البطولة والتي تنطلق رسميا اليوم الخميس، على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).

واستقبلت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اللاعبه بإلإضافة الي باقي الأبطال وتقام النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في ظل بروتوكولات وإجراءات صارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

ويشارك في البطولة التي تستمر إلى 28 مايو المقبل، 96 لاعباً من أهم أبطال الاسكواش العالميين، وذلك بحضور السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها، والتي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، خاصة وأن مجموع جوائز البطولة يصل إلى 300 ألف دولار.

وتأتي النسخة التاسعة من البطولة كأول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC). كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث أهتم بتغطيتها أكثر من 70 قناة تليفزيونية.

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اماندا صبحي الاسكواش

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