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هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الخميس 20/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها صورة جديدة لها أثناء قضاء اجازتها في تنزانيا وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وتألقت بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.

 

وظهرت هنا الزاهد مرتدية توب انيقا باللون الأسود المطعم بمجموعة من الورود الملونة التي تبرز جمالها، ونسقت معه جيب قصيرة  بنفس اللون لتكشف جمالها.

 
وتألقت بشعرها الأصفر الطويل منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها الأنيق،  كما لم تتكلف في وضع كثير من الماكياج، واكتفت بوضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.
 

أحدث اعمال هنا الزاهد مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

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