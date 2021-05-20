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التعليق الأول من رامي رضوان بعد وفاة سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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نعي الإعلامي رامي رضوان، منذ قليل وفاة الفنان الراحل سمير غانم ودعا الجمهور له بالرحمة. 


وكتب رامي، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون وداعا حبيبي".


يذكر ان سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة ، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .

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