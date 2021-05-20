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غرفة رأس الخيمة" تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جورجيا

الخميس 20/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
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بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال استقبالها  باتا كالاندادزي سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة سبل تعزيز التعاون التعاون لزيادة معدل التبادل التجاري وتعزيز الأنشطة الاستثمارية بين الجانبين.

ورحب  محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، بهذا اللقاء كونه يشكل منصة لإيجاد شراكات فاعلة بين الطرفين، مؤكداً على أن اللقاء يعد انطلاقة نحو مزيد من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين رأس الخيمة وجورجيا، ولافتاً إلى أهمية إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية وينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

وأضاف محمد النعيمي، أن رأس الخيمة تمتلك عناصر جذب السياحة حيث تسعى الإمارة في الفترة القادمة إلى تنفيذ العديد من المشاريع السياحية الضخمة،مشيرا إلى توفر العديد من الفرص التجارية والصناعية المتميزة كون الإمارة تضم مايزيد عن 6000 مصنع تنتج العديد من المنتجات ذات الجودة العالية.

وقال النعيمي أننا نسعى هذا العام إلى تنظيم معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي تم تنظيمه لأول مرة في عام 2019 وضم 220 شركة من أكثر من 20 دولة، داعيا قطاع الأعمال الجورجي للمشاركة في الحدث والذي يعود بالمنفعة على كافة الأطراف.

وأوضح النعيمي أن غرفة رأس الخيمة لن تدخر جهداً في توفير كافة البيانات لسفارة جورجيا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وستعمل على تنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمعي الأعمال لاكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة والسعي إلى الدخول في شراكات ثنائية تعزز النمو المستهدف.

من جانبه أشار سعادة باتا كالاندادزي إلى أن زيارته الى رأس الخيمة جاءت للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات، مشيراً إلى أن الحكومة الجورجية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الاجنبية، حيث يتميز التخليص الجمركي بسهولة الاجراءات، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات على الواردات وعلى تملك العقارات.

وأكد سفير جورجيا لدى الدولة، على أهمية هذا اللقاء في تعزيز علاقات العمل بين رأس الخيمة وجورجيا وإيجاد فرص استثمارية جديدة بين الجانبين، موجهاً الدعوة لأصحاب الأعمال الإماراتيين لزيارة جورجيا واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب، لافتا إلى أن القطاع السياحي في جورجيا يعد واحداً من اكثر القطاعات نمواً، وذلك لما تتميز به جورجيا من طبيعة خلابة ومواقع سياحية تصل لأكثر من 12 ألف معلم تاريخي وثقافي.

وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يتميز بها الجانبان، خاصة قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة، واتفق الطرفان على أن توفير مزيداً من البيانات عن رأس الخيمة وجورجيا يؤدي إلى زيادة التعاون في مختلف الأنشطة بعد تحديد احتياجات كل سوق من الآخر على مستوى السلع والفرص الاستثمارية وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية.

حضر اللقاء سعادة عارفة الفلاحي وسعادة الدكتورة عائشة القطامي، عضوي مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ومحمد حسن السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة، وإيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، وعدد من مسؤولي الغرفة.

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