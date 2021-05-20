إيجابية مسحة كورونا دلال عبد العزيز تمنعها من حضور جنازة حبيب العمر سمير غانم





وهو الأمر الذي يمنعها من حضور جنازة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، والذي توفي اثر فيروس كورونا وكانت تعتبره حبيب العمر.





ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا من مسجد السلام عقب صلاة الجمعة وقام عدد كبير من نجوم الفن بنعي وفاته وأن الجمهور خسر قامة فنية كبيرة ويطالبوا بالدعاء له.





صرح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، قائلاً: " دلال عبد العزيز تحت الرعاية ونتمنى لها الشفاء العاجل.. وإن شاء الله تكون مستقرة".