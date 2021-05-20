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"مصر والوطن العربي فقد اليوم ملك الكوميديا.. سيد رجب ينعي سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نعى النجم سيد رجب، النجم سمير غانم، وذلك من خلال نشر صورة له عبر صفحته الرسمبة بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق سيد على الصورة قائلاً :"مصر والوطن العربي فقد اليوم "ملك الكوميديا".. خالص العزاء لأسرته ولكل مُحبيه".


توفي النجم سمير غانم، منذ قليل ومن المقرر اقامة صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد السلام بمدينة نصر.


وتعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت فى نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى. 

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