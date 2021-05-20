"العربية بقت خردة".. مصرع شخصان في حادث مروع بالطريق الصحراوي

لقي شخصان مصرعهما، إثر وقوع حادث مروع، بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة اليوم الخميس.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث قبل نزلة قرية الودي بمركز الصف جنوب المحافظة، ووجود متوفيين.





ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي ماركة "تويوتا كرولا" بالطريق الجديد بعد البوابات، اختلت عجلت القيادة بيد السائق ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي بالكامل ومصرع قائدها ومرافقه.



ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل الجثتين إلى المشرحة، وانتقل رجال المرور لتجنيب السيارة نهر الطريق، وجار العمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.