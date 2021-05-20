الله يرحم روحك الحلوة والراقية.. هكذا ودعت سيرين عبد النور الراحل سمير غانم

حرصت النجمة سيرين عبد النور على نعى الفنان الراحل سمير غانم، الذى توفي اليوم أثر إصابته بفيروس كورونا.





ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورته، معلقة قائلة"الله يرحم روحك الحلوة والراقية".





وكان قد تعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت فى نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى.





وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما"