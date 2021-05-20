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فوز حرس الحدود وسبورتنج والرجاء وتعادل الأوليمبى والبلدية بالقسم الثاني

الخميس 20/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة الجولة الثانية والعشرين للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بالقسم الثاني عن فوز فريق حرس الحدود على فريق بيلا بهدف نظيف سجله محمد عيد في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وفاز فريق الرجاء على فريق دمنهور بهدفين مقابل هدف تقدم دمنهور بهدف سجله رياض حسين في الدقيقة 35 من الشوط الأول وأدرك فريق الرجاء هدفين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني عن طريق سعد مارادونا ومحمود مقلد .

وحقق فريق أبو قير فوزا صعبا على فريق الحمام بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم أبو قير بهدف كارفالا في الدقيقة 30 وتعادل مصطفى عفروتو للحمام من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 94 واستطاع أبو قير خطف الهدف الثاني في بخطأ من مدافع الحمام في مرماه .

وفاز فريق سبورتنج مع فريق المالية بهدفين لهدف سجلهما أحمد عبد الستار في الدقيقة 27 وحازم مجدى في الدقيقة الأخيرة من المباراة..

تعادل فريق بنى عبيد مع فريق الجزيرة بدون أهداف.
تعادل فريق الأوليمبى مع فريق المنصورة بدون أهداف.
وكان التعادل السلبى نتيجة مباراة فاركو ودكرنس التى أقيمت أمس.


ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 45 نقطة
2- الحرس 45 نقطة
3- الأوليمبى 38 نقطة
4- البلدية 37 نقطة
5- أبو قير 36 نقطة
6- دكرنس 30 نقطة
7- الرجاء 30 نقطة
8- سبورتنج 29 نقطة
9- دمنهور 25 نقطة
10-المنصورة 25 نقطة
11- المالية 22 نقطة
12- الجزيرة 22 نقطة
13- كفر الشيخ 21 نقطة
14- الحمام 20 نقطة
15 بيلا 15 نقطة
16- بنى عبيد 15 نقطة

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