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تشريح جثة مسنة عثر عليها بمنطقة بئر أم سلطان في البساتين

الخميس 20/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة البساتين الجزئية مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة سيدة عثر عليها متوفيه وملقاه بأحد الشوارع بمنطقة البساتين، وإرسال بيان لأسباب الوفاة للوقوف علي ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما كلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط مكان جثة المتوفية.

وأستمعت النيابة إلي أقوال الشهود العيان الذين قالوا إن الجثة لسيدة مسنة ولا يوجد معها أي إثبات شخصية أو هاتف محمول.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة بأحد الشوارع بمنطقة بئر أم سلطان بالبساتين.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة وليس بها أي اصابات ظاهرية، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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