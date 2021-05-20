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محلل سياسي: فرنسا تريد أن تلعب دورا مساعدا لأفريقيا بالتنسيق مع مصر

الخميس 20/مايو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هلال العبيدي، المحلل السياسي، إن فرنسا تحاول أن تطرح نفسها على الساحة الأفريقية بشكل جديدة، وتغير الصورة النمطية عنها، لافتا إلى أن فرنسا القوة السياسية والدبلوماسية الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأشار "العبيدي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى العلاقات المصرية الفرنسية تسير بشكل جيد جدا، وهناك عدد من القضايا المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن فرنسا تريد أن تلعب دورا مساعدا لأفريقيا بالتنسيق مع مصر.

وأضاف المحلل السياسي، أن هناك توافق كبير في الرؤى بين مصر وفرنسا، لافتا إلى أن قمة دعم أفريقيا ناقشت تحفيز الاقتصاد في مرحلة ما بعد كورونا.

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