تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حادث تصادم 6 سيارت بحلوان



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات من بينهما مقطورة وسيارة نقل وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، ودفعت الحماية المدنية بـ 4سيارات إطفاء لمكان الحريق. وسيارات أسعاف.



وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمرت نيابة حلوان الجزئية يوم الخميس، بتشكيل لجنة هندسية في واقعة اصطدام سيارة نقل ومقطورة و4 سيارت أخري أعلي الطريق الأوسطي، مما أدي إلي مصرع شخصين واصابة 7، لبيان سبب الحادث، كما قررت النيابة استدعاء شعود العيان في الواقعة كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع إلي أقوالهم.