Advertisements

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حادث تصادم 6 سيارت بحلوان

الخميس 20/مايو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة حلوان الجزئية يوم الخميس، بتشكيل لجنة هندسية في واقعة اصطدام سيارة نقل ومقطورة و4 سيارت أخري أعلي الطريق الأوسطي، مما أدي إلي مصرع شخصين واصابة 7، لبيان سبب الحادث، كما قررت النيابة استدعاء شعود العيان في الواقعة كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع إلي أقوالهم.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات من بينهما مقطورة وسيارة نقل وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، ودفعت الحماية المدنية بـ 4سيارات إطفاء لمكان الحريق. وسيارات أسعاف.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

التعليق الأول من رامي رضوان بعد وفاة سمير غانم

منذ ساعة و 17 دقيقة

إيجابية مسحة كورونا دلال عبد العزيز تمنعها من حضور جنازة حبيب العمر سمير غانم

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل أوباما

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:23 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

04:14 م

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

05:29 م

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

04:32 م

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله