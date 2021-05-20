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تعليق مثير من هاني شاكر بعد استقالة اللجنة المؤقتة بالزمالك

الخميس 20/مايو/2021 - 06:29 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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أبدى الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية استياءه من الأحداث الجارية داخل نادي الزمالك عقب رحيل اللجنة السابقة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز . 

وأضاف شاكر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : الزمالك يحتاج إلى مجلس إدارة منتخب في هذه المرحلة للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل النادي خاصةً في ظل حاجة الفريق إلى ذلك لاستمرار المنافسة على لقب الدوري العام هذا الموسم.  

واختتم شاكر : الزمالك ليس حقلاً للتجارب ، وأطالب بتدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر ، للحفاظ على الإستقرار داخل النادي".

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هاني شاكر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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