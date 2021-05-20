كلوب: لدينا مباراة نهائية أمام كريستال بالاس

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فوز فريقه 3- 0 على مضيفه بيرنلي أمس الأربعاء كان بمثابة انتصار في مباراة في الدور قبل النهائي قبل الجولة الأخيرة الحاسمة ضد كريستال بالاس من أجل ضمان مكانه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وقفز ليفربول إلى المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي وسيضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لو انتصر على بالاس في ختام الموسم يوم الأحد.





وأضاف كلوب "كان مثل الدور قبل النهائي. كان علينا الفوز بقبل النهائي وفعلنا ذلك. لم يُحسم أي شيء بعد لكننا عززنا موقفنا ولدينا مباراة نهائية. هذا ما كنا نحتاجه. نلنا ما كنا نستحقه لأننا قدمنا أداء رائعا".





وكان بيرنلي الطرف الأفضل في بداية المباراة لكن دفاع ليفربول صمد.





وقال كلوب "لا يمكن منح بيرنلي أي فرصة بسبب أسلوبه في اللعب. (بيرنلي) حاول استغلال ثنائي دفاع فريقي لكن اللاعبين قدموا أداء مذهلا".





ولم تكن المباراة مهمة بالنسبة لبيرنلي بعد ضمان بقائه في دوري الأضواء.





ويتقدم ليفربول بفارق أربعة أهداف على ليستر سيتي وهو ما سيكون حاسما لو انتصر الفريقان الأحد المقبل ويأمل كلوب في أن يكون فريقه بدون إصابات أمام بالاس.





وتابع "علينا التعافي سريعا. لدينا مشاكل في التشكيلة في بعض المراكز. علينا التعافي بشكل سريع. أنتظر وجود عشرة آلاف متفرج في أنفيلد بفارغ الصبر. لم يُحسم أي شيء بعد، بالاس منافس عنيد".



