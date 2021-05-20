Advertisements

كلوب: لدينا مباراة نهائية أمام كريستال بالاس

الخميس 20/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فوز فريقه 3- 0 على مضيفه بيرنلي أمس الأربعاء كان بمثابة انتصار في مباراة في الدور قبل النهائي قبل الجولة الأخيرة الحاسمة ضد كريستال بالاس من أجل ضمان مكانه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقفز ليفربول إلى المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي وسيضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لو انتصر على بالاس في ختام الموسم يوم الأحد.

وأضاف كلوب "كان مثل الدور قبل النهائي. كان علينا الفوز بقبل النهائي وفعلنا ذلك. لم يُحسم أي شيء بعد لكننا عززنا موقفنا ولدينا مباراة نهائية. هذا ما كنا نحتاجه. نلنا ما كنا نستحقه لأننا قدمنا أداء رائعا".

وكان بيرنلي الطرف الأفضل في بداية المباراة لكن دفاع ليفربول صمد.

وقال كلوب "لا يمكن منح بيرنلي أي فرصة بسبب أسلوبه في اللعب. (بيرنلي) حاول استغلال ثنائي دفاع فريقي لكن اللاعبين قدموا أداء مذهلا".

ولم تكن المباراة مهمة بالنسبة لبيرنلي بعد ضمان بقائه في دوري الأضواء.

ويتقدم ليفربول بفارق أربعة أهداف على ليستر سيتي وهو ما سيكون حاسما لو انتصر الفريقان الأحد المقبل ويأمل كلوب في أن يكون فريقه بدون إصابات أمام بالاس.

وتابع "علينا التعافي سريعا. لدينا مشاكل في التشكيلة في بعض المراكز. علينا التعافي بشكل سريع. أنتظر وجود عشرة آلاف متفرج في أنفيلد بفارغ الصبر. لم يُحسم أي شيء بعد، بالاس منافس عنيد".

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ ساعة و نصف

التعليق الأول من رامي رضوان بعد وفاة سمير غانم

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل أوباما

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بشأن استقالة لجنة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

بشري سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاح ضد متحورات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إيجابية مسحة كورونا دلال عبد العزيز تمنعها من حضور جنازة حبيب العمر سمير غانم

منذ ساعة و 13 دقيقة

ساسي يحدد ناديه الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:23 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

04:14 م

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

05:29 م

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

04:32 م

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله