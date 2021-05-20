وداعاً "فطوطة".. أسعد لحظات الراحل سمير غانم

غيب الموت الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم اليوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، بعد صراع لأيام مع مرض فيروس كورونا المستجد، والذي أعقبه العديد من المشاكل التنفسية والمتعلقة بوظائف الكلى.





وفاة سمير غانم





وقال الراحل سمير غانم في وقت سابق، إن أسعد لحظات حياته يوم تصدرت صور بناته أفيشات أعمالهما وتراجعت صورته خلفهما، وكذلك تراجع اسمه بعدهما علي تيترات أعمالهما.





أسعد لحظات سمير غانم





وأبدى الفنان الراحل سمير غانم سعادته البالغة عند رؤيته صورته خلف صور بناته علي أفيش أعمالهما، قائلاً: "فهم ميراثى الحقيقى فى هذه الدنيا، وأشعر بنجاحهما بشكل أكبر بكثير من شعورى بنجاحى الشخصى.





تعلق سمير غانم بابنتيه





وأضاف سمير غانم في تصريحات له قبل وفاته: "ربما أشعر معهم بقلقهما وتوترهما أثناء العمل رغبة منهما فى تحقيق النجاح، بشكل لم يحدث معى وأنا فى قمة انشغالى بأعمالى الخاصة، فهما فنانتان رائعتان نجحتا فى اثبات ذاتهما بعيدا عنى وعن أمهما، وأنا فخور بهما بشدة".





سمير غانم يتسلم جائزة فاتن حمامة





وأكد سمير غانم الذي رحل عن عالمنا اليوم في حوارات عديدة، أن أسعد لحظات حياته يوم وقف على مسرح دار الأوبرا المصرية في حفل افتتاح الدورة الـ39 ليستلم جائزة فاتن حمامة للتميز، تكريما وتقديرا لمشواره الفني.





سمير غانم والتكريمات





وعلق سمير غانم عن هذه اللحظة قائلاً: "كان يوما رائعا بكل تفاصيله، فكنت سعيدا للغاية وأنا أستلم تلك الجائزة التى لها مكانة كبيرة فى قلبى، وقلب كل ممثل يحصل عليها، أو يتمنى الحصول عليها يوما ما، وكم كانت فرحتى باستقبال الناس وكان معظمهم من الفنانين التى اهتزت القاعة بتصفيقهم وهم يعبرون عن حبهم وتقديرهم لى.





أبناء سمير غانم وعملهما





وأكد سمير غانم أنه فيما يخص دنيا وإيمى، فهما ميراثه الحقيقى، مضيفاً: "أنا ودلال عبدالعزيز، متعهما الله بالصحة والعافية، وكل يوم ندعوا لهما من القلب بدوام نجاحهما، وأن يكسبا حب الناس واحترامهم، وكل أب يريد ان يتذوق طعم نجاحه مع ابنائه، وان يرى نظرات الفخر والاعتزاز فى عيونهم، وهم يشاهدون ويحضرون بأنفسهم لحظة تكريمه احتفاء وتقديرا لمشواره المهنى الذى أفنى فيه عمره، وبأعماله الراسخة فى أذهان الناس".





موعد جنازة سمير غانم





ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الكبير سمير غانم من مسجد السلام بمدينة نصر، غدًا عقب صلاة الجمعة الموافق الـ21 من مايو 2021.



