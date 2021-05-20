حسن الرداد ينعى سمير غانم.. وينفى وفاته بكورونا

نعى الفنان حسن الرداد ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، وفاة الفنان سمير غانم.









وعلق قائلا :"إنا لله و إنا اليه راجعون وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله، ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا ".







