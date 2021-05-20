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حسن الرداد ينعى سمير غانم.. وينفى وفاته بكورونا

الخميس 20/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
مي شاهين
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نعى الفنان حسن الرداد ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، وفاة الفنان سمير غانم.


وعلق قائلا :"إنا لله و إنا اليه راجعون وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله،  ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا ".


يذكر أن الفنان سمير غانم توفى منذ قليل، وذلك بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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