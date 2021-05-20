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عمرو دياب ينعي سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نعى عمرو دياب، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.


ونشر عمرو صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابه علي "انستجرام " وكتب: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير صانع السعادة سمير غانم، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".


يذكر ان الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.


سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.


وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقرروا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

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