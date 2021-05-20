أحمد السقا ينعى سمير غانم: اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

نعى النجم أحمد السقا، النجم سمير غانم، وذلك من خلال نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق السقا على الصورة قائلاً :"‏رحم الله الفنان القدير ‫سمير غانم وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان" .

توفي النجم سمير غانم، منذ قليل ومن المقرر اقامة صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وتعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت فى نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى.