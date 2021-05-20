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نور اللبنانية تنعى سمير غانم: "فقدنا أسطورة الفن والكوميديا"

الخميس 20/مايو/2021 - 06:40 م
سمير غانم
سمير غانم
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حرص نجوم الوسط الفني، على نعي الفنان الكبير سمير غانم عقب الإعلان عن رحيله اليوم الخميس، من خلال صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نور تنعى سمير غانم

ونعت النجمة اللبنانية نور اليوم، الفنان الراحل سمير غانم الذى توفي اليوم أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بكلمات مؤثرة.

نعي نور اللبنانية للراحل سمير غانم

ونشرت "نور" على حسابها الرسمي عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورته، منشوراً قالت فيه: "فقدنا اليوم أسطورة الفن والكوميديا.. خالص التعازي لأسرته الكريمة".

وفاة سمير غانم

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا اليوم مخلفاً وراءه سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية التي أثرت الفن المصري والعربي، والت تنوعت بين الأفلام والمسرح والتلفزيون، ومن المقرر أن تشيع جنازته غداً.

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