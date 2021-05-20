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أبو قير يخطف الفوز من الحمام في الوقت القاتل بالقسم الثاني

الخميس 20/مايو/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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خطف فؤيق أبو قير فوزا غاليا ومثيرا في الدقيقة 96 من زمن اللقاء بعد الفوز علي الحمام في عقر دارة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس بلجولة ال 22 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

دخل الحمام بتشكيل مكون من: أحمد طعيمة ، ومصطفي عفروتو، وأحمد مخلوف، وعبد الرحمن عبد النبي، وبكر أحمد، وإسلام رأفت، وإسلام المزين، وأكثم سمير، ومصطفي صفوت، ومحمود أبوزيد، ومحمد أبوسريع.

بينما دخل أبو قير المباراة بتشكيل مكون من: السيد الصاوي، ومحمد جبر، وكمال أبو الفتوح، وإسلام نبيل، ومصطفي جابر، وأحمد حسني، ومصطفي بهاء، وعلي عزت، ونصر رمضان، ويايا كونيه، وكيرفالا.

تقدم كارفالا لأبو قير ، وتعادل مصطفي عفروتو للحمام من ضربة جزاء ، وفي الوقت بدل من الضائع ومن هدف عكسي تقدم أبو قير بالهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد ابو قير إلى 36 نقطة بالمركز الخامس وتوقف رصيد الحمام عند 20 نقطة بالمركز الرابع عشر .

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