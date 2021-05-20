الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم سيراميكا كليوباترا

أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي في فريق سيراميكا كليوباترا، أن الأشعة التي أجراها رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق، تشير إلى إصابته بتمزق في العضلة الأمامية





ويخوض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، الذي وضع برنامجًا تأهيليًا للاعب من أجل تجهيزه خلال الفترة القادمة بشكل يساعد على عودته سريعًا للمباريات.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة إنبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري العام، يوم الأربعاء القادم، على ملعب استاد السويس.



