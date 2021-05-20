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عاجل من الخارجية المصرية بشأن أزمة سد النهضة

الخميس 20/مايو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر تؤكد رفضها لأي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة، حسبما ذكرت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأضافت "الخارجية"، أن الدولة ملتزمة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري.

ورفضت مصر أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالًا بسد النهضة بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل.

وأكدت الخارجية، أن تصريحات متحدث خارجية إثيوبيا تكشف عن سوء نية وسعي لإجهاض جهود الوسطاء الدوليين والأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة.

وشددت على أن مصر تحلت بالصبر وصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونًا حول سد النهضة.

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