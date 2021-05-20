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كنت أشعر دائماً أنه فرد من العائلة.. هند صبري تنعى سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نعت النجمة هند صبري، النجم سمير غانم، وذلك من خلال نشر صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت هند على الصورة قائلة: "‏فنان من طراز نادر كنت أشعر دائما أنه فرد من العائلة وهو من أكثر من كانوا يضحكوننا ويخرجونا من أي حالة نفسية بمجرد مشاهدة أي مشهد له".

واستكملت هند حديثها قائلة:" وداعا أخر أضواء ثلاثي المسرح الجميل ..رحم الله النجم سمير غانم وخالص العزاء لصديقاتي دنيا وإيمي سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبد العزيز والنجم حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان" .

توفي النجم سمير غانم، منذ قليل ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير.

وتعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت فى نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى.


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