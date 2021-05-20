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شركات الطيران تبدأ تطبيق الشروط الجديدة للمسافرين إلى السعودية

الخميس 20/مايو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، والتي تسير رحلات الي السعودية، عن بدء تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين إلي السعودية، علي ان يتم العمل بها إعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني بالمملكة.

وألزمت سلطة الطيران المدني بالسعودية، شركات الطيران ووكلاء السياحة بعدة شروط للسماح بدخول كل من السعوديين والدبلوماسيين، الكوادر وهي:

-إجراء فحص pcr قبل السفر لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة.

-الخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 ايام، وإجراء فحصين PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 ايام في الحجر المؤسسى.

ويستثنى من ذلك عدة فئات مع تقديم المستندات الموكده علي خضوعهم لهذه الاستثناءات وهى:

1- المواطنونً والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

2- العمالة المنزلية الغير محصنة المرافقة لمقيم محصن، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص( PCR ) لهم في نهاية مدة الحجر ابتدا ءً من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

3 -المحصنين ومرافقيهم من دونً سن 18 من المواطنين والمقيمين، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR ) لهم في نهاية مدة الحجر ابتدا ءً من اليوم السادس مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

4 -‏ الوفود الرسمية.

5 - من يحملونً تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيونً وعوائلهم المقيمين، على ان تتم تطبيق اجراءات الحجر الصحي في
منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

6- طواقم الملاحة الجوية.

7- من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

وأوضحت السلطة ان جميع الركاب الغير مشمولين في الفئات المستثناه دفع قيمه الحجر المؤسسي وفحص PCR، قبل السفر من خلال مكتب الوكلاء المعتمدين، وسيتم إصدار قسيمه (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر، ويستثني من عمل الفحصين ( PCR) للقادمين من خارج السعودية جميع من هم دون سن الـ 8 سنوات.

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