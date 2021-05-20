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ضحكة مصر مش هتموت.. صلاح عبد الله ينعى الراحل سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان الراحل سمير غانم، الذى توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "ضحكة مصر مش هتموت وهتفضل أستاذنا تضحكنا وتسعدنا، إحنا وولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا، لاتكفوا الدعاء لسمير غانم".

وكان قد تعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مؤخرا، تسببت فى نقله إلى المستشفى، وتدهور حالته الصحية، بينما أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، الذى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، ونقلها هى الأخرى إلى المستشفى.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

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