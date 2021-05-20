أحمد رزق ينعى سمير غانم بكلمات مؤثرة

حرص نجوم الوسط الفني، على نعي الفنان الكبير سمير غانم عقب الإعلان عن رحيله اليوم الخميس، من خلال صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





أحمد رزق ينعى سمير غانم





ونعى الفنان الكوميدي أحمد رزق الكوميديان الكبير سمير غانم الذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الموافق 20 مايو 2021، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.





نعي أحمد رزق للراحل سمير غانم





وحرص النجم أحمد رزق على نعي الفنان الراحل سمير غانم بكلمات مؤثرة على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، حيث كتب "مع السلامة ياالذ من أنجبت مصر ربنا يرحمه ويغفر له".





وفاة سمير غانم





ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا اليوم مخلفاً وراءه سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية التي أثرت الفن المصري والعربي، والت تنوعت بين الأفلام والمسرح والتلفزيون، ومن المقرر أن تشيع جنازته غداً.





جنازة سمير غانم





ومن المقرر أن تخرج جنازة الفنان الكبير سمير غانم من مسجد السلام بمدينة نصر، غدًا عقب صلاة الجمعة الموافق الـ21 من مايو 2021.



