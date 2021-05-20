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استعدادا للأولمبياد.. تدريبات شاقة لمنتخب اليد في معسكر الغردقة

الخميس 20/مايو/2021 - 06:48 م
منتخب اليد
منتخب اليد
الفجر الرياضي
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خضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لتدريبات شاقة صباح اليوم الخميس 20 مايو خلال  معسكره التدريبى الأول بمنتجع الباتروس أكوا فيستا الریاضي بالغردقة استعدادا لأوليمبياد طوكيو ٢۰٢١ والتى ستقام فى يولیو  المقبل.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا إلى إستعادة فورمة اللاعبين بعد فترة راحة طويلة من التدريبات عقب مونديال اليد .

ودخل فراعنة اليد في معسكر مغلق بالغردقة ابتداءا من 18مايو ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري في إطار استعدادات اللاعبين للأولمبياد طوكيو 2021

 وقد أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعه الثانية " القوية " مع الدنمارك، السويد، اليابان، البرتغال، البحرین ..

وقال محمد عيد سليمان أحد مديري مجموعة الباتروس  المستضيفة للمعسكر أن تم اعداد استقبال للمنتخب يليق بأحد أبطال العالم في كرة اليد حيث تم إستقبالهم بالورود وفرق الطبل والمزمار البلدي.

يبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشر والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال ، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كلا من ،الدنمارك و اليابان و السويد و البحرين .
 
وصل المنتخب الوطنى لكرة اليد، مساء أول أمس الثلاثاء، لأحد فنادق مدينة الغردقة لإقامة معسكره التدريبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إقامتها يولیو المقبل.

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منتخب اليد رياضة الاوليمبياد اخبار كرة اليد

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