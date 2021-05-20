صفاء أبو السعود ناعية سمير غانم: فقدت أخ وصديق وعشرة عمر.. الحزن شديد والدموع لا تتوقف

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي خلدت اسمه في تاريخ الفن العربي.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، حزني شديد جدا ودموعي لا تتوقف، فقدت اليوم أخ وزميل وصديق وعشرة عمر طويلة، جمعتني به كثير من النجاحات في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، كان أخرها المسلسل الإذاعي "حكايات الست زينات".

وأشارت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إلى أن الفنان الكبير سمير غانم، كان فنانا شاملا وكتلة من المواهب النادرة، وعلامة من العلامات الهامة في الكوميديا، ترك برحيله فراغا كبيرا في الساحة الفنية، ولكنه ترك لنا رصيدا هائلا من أعماله، فإن غاب بجسده يبقى بيننا بإبداعه.