المهن الموسيقية تنعى الفنان سمير غانم

أصدرت نقابة المهن الموسيقية ونقيبها أمير الغناء العربي هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بيانا صحافيا تنعى فيه الفنان الكبير الراحل سمير غانم آخر ضوء من ثلاثي أضواء المسرح.

وأكدت نقابة الموسيقيين أنه رغم رحيل الفنان الكبير سمير غانم عن دنيانا إلا أنه سيظل في وجدان الشعب المصري والعربي نجما أسعد الملايين بمختلف أعمارهم.

واختتمت النقابة بيانها قائلة: رحم الله الفنان سمير غانم وعزائنا لأسرته متنمنين لهم الصبر والسلوان، وللشعب المصري والعربي خالص العزاء نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقرروا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.