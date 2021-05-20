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عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلنت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، تغيير مكان صلاة الجنازة من مسجد السلام لمسجد المشير، وذلك لمنع التصوير داخل المسجد هناك، ولعدم رغبتهم في التغطية الإعلامية للجنازة.

 

ومن أوائل من أعلنوا خبر الوفاة كان الإعلامي رامي رضوان والذي كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام "أنا لله وانا إليه راجعون، وداعًا يا حبيبي".

 

كذلك قام نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بنعي الراحل القدير سمير غانم وكتب "وداعًا فارس الإنسانية".

 

كذلك نجلاء بدر والتي نعته قائلة "قلبي وجعني عليك يا غالي يا ذكريات الفرح والضحك والحب من غير حساب اللي بيروح مش بيرجع، لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.

 

يذكر أن الحالة الصحية لسمير غانم تدهورت بشدة وتم نقله إلي المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، كذلك تم نقل الفنانة دلال عبد العزيز والتي أصيبت ايضًا بالفيروس أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي".


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