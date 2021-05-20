تعرف على آخر المنضمين لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

جاء اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ديفيد بيكهام، آخر المنضمين لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليج"، حسبما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس.





وتشارك بيكهام، الذي أحرز 6 ألقاب لبطولة الدوري مع "الشياطين الحمر"، شرف الانضمام لقاعة المشاهير مع لاعبين قدامى آخرين شاركوا في "بريميير ليج" أمثال ألان شيرار وتييري هنري وإريك كانتونا وروي كين ودينيس بيركامب وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد.





وقال اللاعب الأسبق في بيان صادر عن الدوري الإنجليزي "لقد كان بـ"ريميير ليغ" حقاً جزءاً مهماً في مسيرتي وحياتي، وأنا سعيد لاختياري بجوار كل هؤلاء الرموز الذين لعبت وتنافست معهم وأحبهم كثيراً".





كما احتفى بيكهام بأن اختياره للانضمام لقاعة المشاهير جاء بناءً على تصويت الجماهير. وأكد بيكهام "دائماً ما قلت خلال مسيرتي كلاعب وأيضا بعد ذلك إنني محظوظ للغاية بهذه الجماهير الرائعة التي تساندني حتى النهاية".



