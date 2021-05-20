Advertisements

تعرف على آخر المنضمين لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الخميس 20/مايو/2021 - 07:01 م
دافيد بيكهام
دافيد بيكهام
وكالات
Advertisements
جاء اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ديفيد بيكهام، آخر المنضمين لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليج"، حسبما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس.

وتشارك بيكهام، الذي أحرز 6 ألقاب لبطولة الدوري مع "الشياطين الحمر"، شرف الانضمام لقاعة المشاهير مع لاعبين قدامى آخرين شاركوا في "بريميير ليج" أمثال ألان شيرار وتييري هنري وإريك كانتونا وروي كين ودينيس بيركامب وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد.

 وقال اللاعب الأسبق في بيان صادر عن الدوري الإنجليزي "لقد كان بـ"ريميير ليغ" حقاً جزءاً مهماً في مسيرتي وحياتي، وأنا سعيد لاختياري بجوار كل هؤلاء الرموز الذين لعبت وتنافست معهم وأحبهم كثيراً".

كما احتفى بيكهام بأن اختياره للانضمام لقاعة المشاهير جاء بناءً على تصويت الجماهير. وأكد بيكهام "دائماً ما قلت خلال مسيرتي كلاعب وأيضا بعد ذلك إنني محظوظ للغاية بهذه الجماهير الرائعة التي تساندني حتى النهاية". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دافيد بيكهام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

إيجابية مسحة كورونا دلال عبد العزيز تمنعها من حضور جنازة حبيب العمر سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ نصف ساعة

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ 35 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم بديل أوباما

منذ حوالي 3 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان بعد وفاة سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

صفاء أبو السعود ناعية سمير غانم: فقدت أخ وصديق وعشرة عمر.. الحزن شديد والدموع لا تتوقف

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الخارجية: مصر ترفض أي إجراءات إثيوبية أحادية بشأن سد النهضة

منذ 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

05:23 م

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

06:55 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

04:14 م

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله