تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين

أجرى مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات إعادة تشكيل هيئة المكتب، خلال جلسته الإجرائية التى تم عقدها اليوم الخميس 20 مايو 2021.



وقال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الانتخابات أسفرت عن:



- انتخاب الدكتور محمد شفيق محمد الهادى لمنصب الأمين العام.

- انتخاب الدكتور ياسمين أحمد أبو الخير وكيلا للمجلس.

- انتخاب الدكتور أيمن محمد حلمى الأمين العام المساعد.

- انتخاب الدكتور عبد العزيز محمد الجوهري أمينا للصندوق.

- انتخاب الدكتور محمد سامى أحمد حجازي أمين الصندوق المساعد.