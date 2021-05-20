الرئيس السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من جو بايدن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما ذكرت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وتناول الاتصال التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفسلطينية.



وأعرب الرئيس الأمريكي، عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسي الحثيثة مع جميع الأطراف.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية.