قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، بخالص الحزن والأسي الفنان الكبير سمير غانم، و الذي قدم أعمالا مميزة أثري من خلالها السينما و المسرح و الدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان قطاع الدراما بالقنوات باشراف و ادارة الاستاذ يسري الفخراني، قام بعمل تغيير علي خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم علي مدار اليوم، و ذلك تخليدا لاعماله الرائعة.