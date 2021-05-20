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قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم
الخميس 20/مايو/2021 - 06:55 م
أحمد رمضان متولي
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نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، بخالص الحزن والأسي الفنان الكبير سمير غانم، و الذي قدم أعمالا مميزة أثري من خلالها السينما و المسرح و الدراما المصرية.
وصرح المهندس حسام
صالح المتحدث باسم المتحدة ان قطاع الدراما بالقنوات باشراف و ادارة الاستاذ يسري الفخراني،
قام بعمل تغيير علي خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ
سمير غانم علي مدار اليوم، و ذلك تخليدا لاعماله الرائعة.
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