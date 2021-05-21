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وزيرة البيئة تشيد بمشاريع الشباب: سنختار أفضلها للتنفيذ

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:43 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن تنفيذ برنامج قادة البيئة الشباب جاء تحقيقا " لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تمكين الشباب والحفاظ على البيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة فريدريش ايبرت لتنمية مهارات وكفاءات علمية وعملية مستدامة لدى الشباب لريادة العمل البيئى كأول برنامج من نوعه فى مصر.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تحرص على إعداد برامج متنوعة تستهدف بناء كوادر شابة تهتم بالعمل البيئى وقادرة على المساهمة الفعالة فى حل المشكلات البيئية ومنها برنامج قادة البيئة الشباب والذى جمع تنفيذه بين زيارات ميدانية ومحاضرات ومناقشات الكترونية نظرا للظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم فى ظل انتشار حائجة كوفيد ١٩ وذلك إيمانا من الوزارة أن تلك الأزمة الفارقة عالميًا لها دور هام فى توعية الجميع بأهمية البيئة وضرورة العيش فى توافق معها وحماية مواردها لضمان الحياة بسلام على كوكب الأرض.

وأعربت عن سعادتها بمشروعات الشباب والتي تناولت العديد من المجالات البيئية بمنظور مختلف ووضعت حلول بناءة للعديد من القضايا من منظور جديد وطموح مؤكدة على أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة جادة لتلك المشروعات واختيار أفضلها وبحث كيفية تنفيذه بمشاركة الشباب.

جاء ذلك بكلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بختام برنامج قادة البيئة الشباب عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور الشباب المشارك بالبرنامج من محافظات مختلفة والسيد ريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت والاستاذ وليد منصور مدير برنامج المناخ والطاقة بالمؤسسة والاستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى بالوزارة والمهندسة سماح صالح مدير عام التنمية البيئية ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.

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