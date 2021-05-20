السيسي يتفق مع نظيره الأمريكي على احتواء تصعيد الموقف في فلسطين

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.



حيث تم التوافق على استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما ذكرت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وتناول الاتصال التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفسلطينية.



وأعرب الرئيس الأمريكي، عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس السيسي الحثيثة مع جميع الأطراف.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية.

