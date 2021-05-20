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العرب يردون على عنصرية وزير خارجية لبنان شربل وهبة

الخميس 20/مايو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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"الحقيقة هي تصريحات أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية، الحقيقة هي تصريحات عنصرية لا تعبر أبدا عن الشعب اللبناني العزيز المحترم، الذي تربطنا فيه علاقات إخوة قوية".. هكذا رد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للسعودية والخليج، مؤكدا حرص السعودية على مستقبل لبنان.

 

أثارت تصريحات الوزير اللبناني موجة غضب عارمة، وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

وفي لبنان، أكد السياسيون ورؤساء الجمهوريات والحكومات السابقون، بالإضافة إلى الشخصيات الدينية والدبلوماسية وزعماء الكتل النيابية على دعم السعودية ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، مؤكدين رفضهم لموقف وزير الخارجية وتصريحاته بحق السعودية ودول الخليج.

 

وأمام هذا الطوفان الهائل من الرفض والإدانة والاستنكار لم يجد شربل وهبة أمامه إلا طريقا واحدا ليصحح خطأه، بتقديم استقالته للرئيس اللبناني طالبا إعفاءه من منصبه ومهامه.

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الكلمات المفتاحية

وزير خارجية مداد نيوز لبنان شربل وهبة

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