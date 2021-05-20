Advertisements

'الوطنية للإعلام' تنعى النجم سمير غانم: صانع البهجة للملايين من محبيه وأسطورة الكوميديا

الخميس 20/مايو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، النجم الكبير سمير غانم، أسطورة الكوميديا الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء، بفن راقي متميز.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الفنان الراحل رسم البسمة والبهجة على وجوه الملايين من محبيه، وعشاق فنه الراقي، في مصر والعالم العربي.

وأضافت الهيئة أن النجم الراحل قدّم للشاشة الصغيرة والسينما والمسرح أعمالًا راقية ومتميزة، ستظل محفورة في أذهان وقلوب محبيه.

وتمت الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الفنان الراحل، ولةسرة الفن المصري الأصيل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان بعد وفاة سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ 40 دقيقة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم جماهير الزمالك

منذ نصف ساعة

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| الخارجية: مصر ترفض أي إجراءات إثيوبية أحادية بشأن سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ 36 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

صفاء أبو السعود ناعية سمير غانم: فقدت أخ وصديق وعشرة عمر.. الحزن شديد والدموع لا تتوقف

منذ ساعة الا ربع

إيجابية مسحة كورونا دلال عبد العزيز تمنعها من حضور جنازة حبيب العمر سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

05:23 م

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

06:55 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

04:14 م

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله