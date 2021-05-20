'الوطنية للإعلام' تنعى النجم سمير غانم: صانع البهجة للملايين من محبيه وأسطورة الكوميديا

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، النجم الكبير سمير غانم، أسطورة الكوميديا الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء، بفن راقي متميز.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن الفنان الراحل رسم البسمة والبهجة على وجوه الملايين من محبيه، وعشاق فنه الراقي، في مصر والعالم العربي.





وأضافت الهيئة أن النجم الراحل قدّم للشاشة الصغيرة والسينما والمسرح أعمالًا راقية ومتميزة، ستظل محفورة في أذهان وقلوب محبيه.



