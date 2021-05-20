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عاجل - فرجاني ساسي يصدم جماهير الزمالك

الخميس 20/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أصبح التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك على أعتاب الانضمام لنادي بيراميدز، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة ، وجاء ذالك بعد فشل اللجنة السابقة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في تجديد عقد اللاعب مع الفريق، والمقرر أن ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز مفاجأة جديدة بشأن تطورات مفاوضات مسؤولي السماوي مع التونسي فرجاني ساسي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ  "الفجر الرياضي" أن التونسي فرجاني ساسي رحب بالانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة، ويسعي لإنهاء كافة الإجراءات من أجل اللعب مع السماوي خلال المرحلة المقبلة.

وأبلغ ساسي مسؤولي الزمالك بعدم رغبته في إكمال الموسم الحالي مع الفريق والرحيل عن القلعة البيضاء مطلع شهر يوليو المقبل.

وعلم "الفجر الرياضي"  أن فرجاني ساسي توصل إلى اتفاق نهائي مع بيراميدز للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل الحصول على  2 مليون دولار  في الموسم، ويمتلك اللاعب عروضًا من فرق خليجية، لكنه يفضل الاستمرار داخل مصر.

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