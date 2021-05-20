Advertisements

داليدا خليل تنعي سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
سيطرت حالة من الحزن الشديد، على الوسط الفني، وذلك بعدما رحل عن عالمنا الفنان القدير سمير غانم، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ84 عاما.


وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل وتوديعه بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.


ونعت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، الراحل بكلمات مؤثرة، إذ نشرت صورة له عبر حسابها بموقع تويتر، وتقدمت بخالص التعازي لجمهوره الحبيب وأسرته.


وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا خاصة انه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة سمير غانم بفيروس وفاة سمير غانم وداعا سمير غانم كورونا سمير غانم ودلال عبد العزيز سمير غانم مات سمير غانم في ذمة الله حقيقة وفاة سمير غانم ثلاثي أضواء المسرح

أخبار تهمك

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ ساعتين

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

من أرض المعارض.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى المصريين

منذ حوالي 6 ساعات

صفاء أبو السعود ناعية سمير غانم: فقدت أخ وصديق وعشرة عمر.. الحزن شديد والدموع لا تتوقف

منذ ساعة الا ربع

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

إيجابية مسحة كورونا دلال عبد العزيز تمنعها من حضور جنازة حبيب العمر سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الخارجية: مصر ترفض أي إجراءات إثيوبية أحادية بشأن سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ 38 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان بعد وفاة سمير غانم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم جماهير الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الرجل الطيب".. كيف نعى نجوم الفن الراحل فاروق الفيشاوي؟

شيريهان تنعي هيثم أحمد زكي حبيبي وإبن حبيبتي وحبيبي

هيفاء وهبي تنعي وفاة شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

أبرزهم هنيدي والسقا وكرارة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الفنان الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة.. إيمي سمير غانم تنعي وفاة النجم حسن حسني

تعرف على موعد ومكان تشيع جثمان سمير الإسكندراني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا

05:23 م

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

06:55 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

04:14 م

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله