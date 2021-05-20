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داليدا خليل تنعي سمير غانم
الخميس 20/مايو/2021 - 07:06 م
لمياء علي
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سيطرت حالة من الحزن الشديد، على الوسط الفني، وذلك بعدما رحل عن عالمنا الفنان القدير سمير غانم، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ84 عاما.
وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل وتوديعه بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ونعت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، الراحل بكلمات مؤثرة، إذ نشرت صورة له عبر حسابها بموقع تويتر، وتقدمت بخالص التعازي لجمهوره الحبيب وأسرته.
وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا خاصة انه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.
وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل وتوديعه بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ونعت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، الراحل بكلمات مؤثرة، إذ نشرت صورة له عبر حسابها بموقع تويتر، وتقدمت بخالص التعازي لجمهوره الحبيب وأسرته.
وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا خاصة انه يعاني من مشاكل صحية في الكلى.
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