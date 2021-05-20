شاهد.. رجال دين يهود ينددون بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد رجال دين يهود، ينظمون تظاهرة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ويرفعون لافتات تحمل العديد من الشعارات المؤيدة للشعب الفلسطيني، مثل: "فلسطين عربية"، و"الحرية للقدس ولكل فلسطين".





هذا وارتفع عدد الشهداء مع استهداف العدوان الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين والتي منها استشهاد ثلاثة بالغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في حي الرمل وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على القطاع.





واستهدفت طائرات استطلاع للاحتلال بصاروخين برج الأندلس في حي الكرامة بغزة، في وقتٍ هدد فيه الاحتلال بقصف برجٍ آخر، حيث يكثف الاحتلال من إطلاق القنابل الدخانية في مناطق متفرقة في القطاع.





كذلك استهدفت البوارج الحربية للاحتلال خط الساحل في قطاع غزة، وتجدّد الغارات على محيط المقبرة الغربية بمخيم النصيرات وسط القطاع.





