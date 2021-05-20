Advertisements
أدنوك: الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 95 مليون برميل يوميا
الخميس 20/مايو/2021 - 07:42 م
Advertisements
قال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الخميس 20 مايو إن سوق النفط العالمية تستعيد توازنها وإن الطلب على الخام ارتفع إلى 95 مليون برميل يوميا.
وقال الجابر خلال منتدى لقطاع الطاقة إن صناعة النفط والغاز قلصت الاستثمارات على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث أعطت الشركات أولوية للانضباط المالي وتنامى اهتمام المستثمرين بالجوانب البيئية.
Advertisements