عاجل - طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير الحمراء

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراة صن داونز التي تقام عصر السبت المقبل وفقًا لرؤية الجهاز الفني.





وشارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، الذي اشتمل على جوانب فنية وخططية.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد الخميس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.



